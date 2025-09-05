сегодня в 14:43

Куда пойти на День города в Москве – 2025: мероприятия, концерты, фестивали

13 и 14 сентября 2025 в столице пройдет День города. Москва будет отмечать 878-летие. В материале РИАМО рассказываем о развлекательных площадках и активностях, которые будут ждать в эти дни москвичей и гостей столицы.

Праздник на ВДНХ 0+

Когда: 13 и 14 сентября

Где: Фонтан «Дружба народов»

Возле знаменитого фонтана будут работать пять площадок с экранами и арт-объектами, зрителям представят музыкальные, литературные и поэтические спектакли. Вечерняя программа продолжится шоу «Кольца Москвы» со спецэффектами.

Семейный фестиваль на Северном и Южном речных вокзалах 0+

Когда: 13 и 14 сентября

Где: Южный речной вокзал, просп. Андропова, 11, корп. 2

Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе, 51

На двух речных вокзалах столицы запланированы развлекательные и интерактивные программы для семей с детьми. В честь Дня города проведут спортивные мероприятия, кинопоказы под открытым небом, концерты, мастер-классы и дегустации сладостей.

Концерты на Поклонной горе 0+

Когда: 13 и 14 сентября

Где: Поклонная гора, ст. м. «Парк Победы»

13 сентября москвичей и гостей столицы будут поздравлять с Днем города популярные артисты «Дорожного радио», мероприятие будет транслировать телеканал «Звезда». 14 сентября на Поклонной горе пройдет патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.

Вход свободный.

Концерт «Посвящение Москве» 0+

Когда: 13 сентября с 19:00 до 21:00,

Где: Большой амфитеатр парка «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1

В честь Дня города прозвучит музыка Чайковского в исполнении оркестра под управлением Юрия Башмета. Стихи и прозу о Москве прочтут знаменитые актеры, в числе которых Константин Хабенский и Сергей Гармаш.

Регистрация на места в амфитеатре завершена, но послушать музыку и стихи смогут все посетители парка.

Мюзикл «Я иду, шагаю по Москве» в кинопарке «Москино» 6+

Когда: 13 и 14 сентября

Где: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой

В День города, 13 и 14 сентября, на сцене кинопарка покажут мюзикл «А я иду, шагаю по Москве», в котором примут участие 20 популярных исполнителей (их имена пока держат в секрете). Музыканты исполнят популярные и всеми любимые композиции о столице. Также в программе празднования различные мастер-классы, колокольное шоу, ярмарка ремесел, автограф-сессии, научно-образовательные занятия и выступление цирка шапито.

Вход свободный.

День Московского спорта в комплексе «Лужники» 0+

Когда: 13 сентября с 11:00 до 18:00

Где: ул. Лужники, 24

В День города — 2025 в «Лужниках» пройдет также День Московского спорта. Гостям праздника предлагается поучаствовать в спортивных тренировках, посмотреть выступления атлетов, мастеров воркаута, паркура, стритбола и мотофристайла, посетить мастер-классы по стрельбе из лука. Также в программе сеанс одновременной игры от знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина.

Вход свободный, для посещения некоторых активностей требуется регистрация.

Всероссийский фестиваль «Детский движ» 0+

Когда: 14 сентября с 13:00 до 20:00

Где: Большой амфитеатр парка «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1

На фестиваль детского творчества, энергии и талантов приедут юные участники со всей страны. Они покажут свои вокальные, танцевальные и спортивные таланты. «Детский Движ» – это атмосфера веселья, вдохновения и свободы самовыражения, где каждый ребенок становится частью большого творческого движения.

Для прохода на мероприятие необходима регистрация.

Полуфинал и финал чемпионата Москвы по тетрису 14+

Когда:

13 сентября с 16:00 до 21:00, на парковке спортивного комплекса «Лужники», напротив скейт-парка

14 сентября с 16:00 до 21:00, в сквере Останкинской телебашни

13 сентября пройдет полуфинал, на котором выступят 30 сильнейших игроков, участвовавших в тренировках и отборочных турах на тетрис-станциях фестиваля «Москва 2030».

14 сентября пройдет суперфинал чемпионата по тетрису, он будет демонстрироваться в режиме реального времени на медиафасаде Останкинской телебашни.

Победитель получит почетный Кубок чемпиона Москвы по тетрису и войдет в историю игры.

Регистрация не требуется.

Состоится ли праздничный салют на День города в 2025 году – пока неизвестно.