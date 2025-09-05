Куда пойти на День города в Москве – 2025: мероприятия, концерты, фестивали
Фото - © Максим Денисов. Mos.ru
13 и 14 сентября 2025 в столице пройдет День города. Москва будет отмечать 878-летие. В материале РИАМО рассказываем о развлекательных площадках и активностях, которые будут ждать в эти дни москвичей и гостей столицы.
Праздник на ВДНХ 0+
Фото - © Сайт мэра Москвы
Когда: 13 и 14 сентября
Где: Фонтан «Дружба народов»
Возле знаменитого фонтана будут работать пять площадок с экранами и арт-объектами, зрителям представят музыкальные, литературные и поэтические спектакли. Вечерняя программа продолжится шоу «Кольца Москвы» со спецэффектами.
Семейный фестиваль на Северном и Южном речных вокзалах 0+
Фото - © Сайт мэра Москвы
Когда: 13 и 14 сентября
Где: Южный речной вокзал, просп. Андропова, 11, корп. 2
Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе, 51
На двух речных вокзалах столицы запланированы развлекательные и интерактивные программы для семей с детьми. В честь Дня города проведут спортивные мероприятия, кинопоказы под открытым небом, концерты, мастер-классы и дегустации сладостей.
Концерты на Поклонной горе 0+
Фото - © РИА Новости
Когда: 13 и 14 сентября
Где: Поклонная гора, ст. м. «Парк Победы»
13 сентября москвичей и гостей столицы будут поздравлять с Днем города популярные артисты «Дорожного радио», мероприятие будет транслировать телеканал «Звезда». 14 сентября на Поклонной горе пройдет патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.
Вход свободный.
Концерт «Посвящение Москве» 0+
Фото - © РИА Новости
Когда: 13 сентября с 19:00 до 21:00,
Где: Большой амфитеатр парка «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1
В честь Дня города прозвучит музыка Чайковского в исполнении оркестра под управлением Юрия Башмета. Стихи и прозу о Москве прочтут знаменитые актеры, в числе которых Константин Хабенский и Сергей Гармаш.
Регистрация на места в амфитеатре завершена, но послушать музыку и стихи смогут все посетители парка.
Мюзикл «Я иду, шагаю по Москве» в кинопарке «Москино» 6+
Фото - © пресс-служба Московского кинокластера
Когда: 13 и 14 сентября
Где: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой
В День города, 13 и 14 сентября, на сцене кинопарка покажут мюзикл «А я иду, шагаю по Москве», в котором примут участие 20 популярных исполнителей (их имена пока держат в секрете). Музыканты исполнят популярные и всеми любимые композиции о столице. Также в программе празднования различные мастер-классы, колокольное шоу, ярмарка ремесел, автограф-сессии, научно-образовательные занятия и выступление цирка шапито.
Вход свободный.
День Московского спорта в комплексе «Лужники» 0+
Фото - © пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Когда: 13 сентября с 11:00 до 18:00
Где: ул. Лужники, 24
В День города — 2025 в «Лужниках» пройдет также День Московского спорта. Гостям праздника предлагается поучаствовать в спортивных тренировках, посмотреть выступления атлетов, мастеров воркаута, паркура, стритбола и мотофристайла, посетить мастер-классы по стрельбе из лука. Также в программе сеанс одновременной игры от знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина.
Вход свободный, для посещения некоторых активностей требуется регистрация.
Всероссийский фестиваль «Детский движ» 0+
Фото - © moscow2030.mos.ru
Когда: 14 сентября с 13:00 до 20:00
Где: Большой амфитеатр парка «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1
На фестиваль детского творчества, энергии и талантов приедут юные участники со всей страны. Они покажут свои вокальные, танцевальные и спортивные таланты. «Детский Движ» – это атмосфера веселья, вдохновения и свободы самовыражения, где каждый ребенок становится частью большого творческого движения.
Для прохода на мероприятие необходима регистрация.
Полуфинал и финал чемпионата Москвы по тетрису 14+
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Когда:
13 сентября с 16:00 до 21:00, на парковке спортивного комплекса «Лужники», напротив скейт-парка
14 сентября с 16:00 до 21:00, в сквере Останкинской телебашни
13 сентября пройдет полуфинал, на котором выступят 30 сильнейших игроков, участвовавших в тренировках и отборочных турах на тетрис-станциях фестиваля «Москва 2030».
14 сентября пройдет суперфинал чемпионата по тетрису, он будет демонстрироваться в режиме реального времени на медиафасаде Останкинской телебашни.
Победитель получит почетный Кубок чемпиона Москвы по тетрису и войдет в историю игры.
Регистрация не требуется.
Состоится ли праздничный салют на День города в 2025 году – пока неизвестно.