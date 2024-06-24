В Москве пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

С 28 июня по 2 июля на Манежной площади пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где гости мероприятия узнают о достопримечательностях и культуре страны, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Жителей пригласили на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения.

Программу подготовили посольство ОАЭ в российской столице и правительство Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что мероприятие проводится в рамках укрепления партнерских отношений между странами. По ее словам, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов привлекает многовековая русская культура, обилие парков и музеев, а также гастрономическое разнообразие.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер добавил, что культура является мостом между народами и обществами, именно поэтому россиянам предложили более глубоко познакомиться с наследием народа ОАЭ.

По его словам, культурный обмен между двумя дружественными странами перешел на новую и качественную стадию, поскольку наблюдается рост притока граждан ОАЭ, приезжающих в Москву с целью туризма.

Мероприятие проводят именно на Манежной площади, так как она считается одним из самых красивых исторических и туристических мест в Москве.

Также отмечается, что иностранный турпоток в столицу России в 2023 году составил 2,3 млн человек. В Москву чаще всего приезжают из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока.