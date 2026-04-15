В Москве пройдет Всероссийский водный конгресс при участии Подмосковья

Юбилейный X Всероссийский водный конгресс и выставка VODEXPO 2026 состоятся с 20 по 22 мая в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве. Форум объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества со всей страны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мероприятие пройдет при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также профильных ведомств и государственных учреждений.

Деловая программа включает более 40 событий: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы, церемонии подписания соглашений и награждения. Конгресс традиционно становится площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития водохозяйственного комплекса.

Параллельно будет работать специализированная выставка VODEXPO 2026 — крупнейшая в стране экспозиция отрасли. Свои разработки представят инжиниринговые, строительные и проектные организации, а также производители оборудования для всех сфер водопользования.

История конгресса началась в 2017 году, объявленном в России Годом экологии указом президента РФ. За девять лет масштаб форума значительно вырос: с 1 тыс. участников из 67 субъектов РФ в 2017 году до 8 тыс. человек из 83 регионов России и 23 стран мира в 2025 году.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: https://watercongress.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.