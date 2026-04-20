В Москве пройдет конференция по наружному освещению 22–23 апреля

Первая Всероссийская конференция по наружному освещению состоится 22–23 апреля в выставочном центре «Тимирязев Центр» в Москве в рамках форума ParkSeason Expo. Участники обсудят цифровизацию, импортозамещение и новые стандарты освещения городов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Конференция впервые пройдет как часть крупнейшего паркового форума ParkSeason Expo, который объединит более 8 тыс. специалистов из тысячи городов России и 14 зарубежных стран. Площадка «Город света» займет 130 кв. м и включит выставку инновационных решений, рабочие зоны компаний и лекторий с деловой программой.

В первый день запланированы дискуссии о подготовке кадров для муниципалитетов с участием представителей МАРХИ, ИТМО и Академии Штиглица. Эксперты также обсудят государственные закупки, стандарты и внедрение новых технологий, в том числе освещение пешеходных переходов и общественных пространств. Отдельный блок посвятят эстетике городской среды и решениям для праздничного оформления — от проекционного маппинга до интеллектуальных систем, меняющих цвет и интенсивность света.

Во второй день пройдет пленарное заседание с участием представителей Минстроя, Минпромторга и других федеральных ведомств. Спикеры рассмотрят вопросы цифровизации и применения ИИ в управлении сетями, а также опыт снижения энергопотребления на 40–60% за счет автоматизации. По итогам конференции сформируют резолюцию, которая может лечь в основу обновления нормативов и финансирования проектов формирования комфортной городской среды.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.