11-й Международный антифашистский форум проходит в Москве. Он приурочен ко Дню памяти жертв фашизма и в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, сообщает Общественная Служба Новостей .

«С каждым годом он привлекает все больше и больше людей, становится более масштабным и значительным. На его площадке выступают депутаты Госдумы, представители силовых ведомств, иностранных государств, историки, эксперты», — заявил председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков.

В итоговую резолюцию форума должны войти предложения по осуждению попыток фальсификации и искажения итогов Второй мировой войны и признания специальной военной операции формой борьбы с фашизмом на Украине.

Наиболее уважаемыми участниками форума стали те, кто в юном возрасте столкнулся с ужасами фашизма: пережившие блокаду Ленинграда, ветераны ВОВ, дети, чье детство омрачила война, прошедшие через нацистские лагеря смерти и познавшие все тяготы военного времени и нужду.