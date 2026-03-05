В Москве представили новые дроны для школ и ВУЗов

В линейку вошли учебные версии для программирования и инженерной подготовки, а также спортивная модель «Клевер 5 ФПВ» (FPV), созданная специально для гоночных полетов. Разработчики отмечают, что интерес к дронам в учебных заведениях подогревает не только образовательная программа, но и соревнования. В 2025 году Федерация гонок дронов провела более 500 турниров по всей стране. Всероссийский чемпионат «Пилоты будущего» собрал свыше 18 тыс. участников, удвоив показатели прошлого сезона.

Важным шагом для популяризации технологичного спорта может стать включение управления БПЛА в комплекс ГТО.

«Гонки дронов — новый инновационный вид спорта, который вовлекает умы молодых ребят. Каждый участник пробует себя в ролях инженера, программиста и спортсмена-пилота. Это еще и уникальная возможность через соревновательную деятельность получить навыки для будущей профессии», — заявил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

«Беспилотники внедряются в разные отрасли экономики, например, энергетику, транспорт и сельское хозяйство. По мере трансформации отраслей возрастает потребность в специалистах и кадрах, умеющих работать с новой технологией, а учебные дроны, позволяют привлечь большое количество новых людей и талантов в эту сферу», — считает ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин.

Также по словам руководителя Флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы Александра Сумского, появление доступных и функциональных отечественных моделей образовательных квадрокоптеровнапрямую влияет на качество подготовки кадров.

«Мы видим, как стремительно меняются требования к специалистам. Если раньше в колледжах достаточно было научить студента просто управлять дроном, то сегодня работодателю нужен выпускник, который умеет его собрать, настроить, запрограммировать и адаптировать под конкретную отраслевую задачу. Модульная архитектура позволяет сделать обучение максимально доступным и готовить реально востребованные кадры на оборудовании отвечающем запросу и требованиям рынка», — прокомментировал он.

Предыдущая модель «Клевер 4» уже обеспечивает 45% всех учебных заведений с соответствующими образовательными центрами. Новая модель призвана повысить степень проникновения навыков новой специальности среди молодежи.

Помимо этого, в ходе презентации Университет 2035 и разработчики запустили конкурс, который продлится до 15 апреля. Призом станет один из новых комплектов программируемого квадрокоптера — Клевер 5 ДЕВ.