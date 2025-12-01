В Москве построили 26 новых зданий для полиции и пожарных с 2020 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов заявил, что с 2020 года в столице построили 26 новых зданий для нужд полиции и пожарных служб, сообщает «Царьград» .

По его словам, все объекты возвели за счет городского бюджета в рамках программы «Безопасный город». Среди них — современные здания для отделов полиции, участковых пунктов и пожарных депо общей площадью около 160 тыс. кв. м.

Крупнейший комплекс появился в Очакове-Матвеевском. Он состоит из двух зданий площадью около 60 тыс. кв. м и предназначен для полка полиции и специального подразделения. Внутри комплекса оборудованы кабинеты, архивы и казарменный блок, а на территории размещена учебно-тренировочная база с помещениями для стрелковых занятий и спортивными залами.

В Новой Москве построили 11 зданий для пожарных и 2 — для полиции. В 2024 году возвели 4 пожарных депо, рассчитанных на 16 автомобилей, одно из которых расположено в районе Коммунарка.

