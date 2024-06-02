В Москве подвели итоги первого дня чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

Московские рестораторы, которые сформировали призовой фонд чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага», подвели итоги первого дня соревнований, рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Самый продолжительный в мире фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня в российской столице.

Главная фишка фестиваля — возможность организовать мероприятия в рамках фестиваля, которую получили москвичи, различные организации и предприниматели. Проведение фестиваля поддержал бизнес. Известные московские рестораторы Антон Пинский и Аркадий Новиков сформировали призовой фонд в 1,75 млн рублей.

«В первый день на соревнование пришли порядка 2000 человек — меня очень радует такая активность москвичей. Мы хотели сделать для горожан что-то приятное и не гастрономическое, и мне кажется, что это успех», — рассказал основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский.

С 1 июня по 1 сентября на Чистопрудном бульваре и на окружных площадках «Лета в Москве» будут проходить квалификационные этапы чемпионата. По их итогам определят 48 участников финального турнира, который состоится на площадках празднования Дня города.

Абсолютный победитель получит пояс чемпиона Москвы.