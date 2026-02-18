В Москве подали заявку на проведение митинга против блокировки Telegram

В Москве хотят провести митинг против замедления и блокировки Telegram. Его инициаторами выступили представители партии «Яблоко», сообщает «Осторожно, новости» .

Митинг планируется провести в Зарядье 1 марта. Представители партии рассчитывают на то, что в нем примут участие до 5 тыс. человек. Заявка на проведение митинга уже подана.

Среди организаторов — председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, председатель Московского отделения партии Кирилл Гончаров и член федерального Политкомитета партии Иван Большаков.

По словам Гончарова, из-за блокировки Telegram жители «лишатся еще одного канала связи друг с другом». Он назвал это «попыткой нарушить конституционные права граждан».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований федерального законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов от России на удаление запрещенных материалов.

