В Москве почти неделю простоит тропическая жара

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что ближайшие шесть суток в Москве будет держаться аномальная жара, а ночи будут тропическими.

По словам синоптика, над столицей России на погоду будет влиять малооблачный антициклон, который не смогут перебить холодные фронты. Ожидается, что 3 и 4 июля может установиться новый суточный температурный рекорд, который не обновлялся в течение 134 и 107 лет соответственно.

«В такой ситуации в столице в воскресенье и в пятницу +28…+30°, в понедельник — +30…+32°, во вторник и в четверг +31…+33°, а в среду жара достигнет апогея — термометры покажут +32…+34°. Такой довольно длительный период жаркой погоды опасен для здоровья», — пояснил Леус.

Ведущий специалист центра «Фобос» подчеркнул, что в это же время в Москве ожидаются тропические ночи — это когда в темное время суток температура воздуха не понижается, остановившись на определенной отметке. Для широты Москвы это плюс 20 градусов. Леус предупредил, что тропические ночи в столице могут навредить здоровью, так как организм не успеет отдохнуть от дневной жары.

«Будьте внимательны к своему самочувствию, следуйте советам врачей и берегите себя», — подчеркнул синоптик.

Ранее жителей Москвы предупредили, что 29 июня в отдельных районах города ожидается гроза. Дождь и сильный ветер могут повлиять на дорожную обстановку, поэтому водителей попросили не терять бдительность.