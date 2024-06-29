Экстренное предупреждение: на Москву надвигается гроза с сильным ветром

Гроза с ветром и дождем ожидается в Москве 29 июня

Сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы и гостей столицы, что во второй половине дня 29 июня ожидается дождь, гроза и ветер до 15 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Москве.

По данным Росгидромета, ухудшение погоды ожидается в течение двух часов и будет сохраняться примерно до 21:00 29 июня.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила движения, придерживаться расстояния между транспортными средствами и не нарушать боковые интервалы. Любая малейшая ошибка в условиях плохой погоды может привести к непоправимым последствиям.

Пешеходов просят не передвигаться рядом с шаткими конструкциями, рекламными щитами и недостроенными строениями. Также горожан просят не терять бдительность при сопровождении детей и пожилых людей.

При необходимости звонить за помощью можно по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.