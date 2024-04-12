В Москве планируют систематизировать работу курьеров

Так, власти мегаполиса подготовили и утвердили единый стандарт работы курьерских служб, рассказал вице-мэр и глава Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, доставлять заказчикам товары будут только квалифицированные курьеры с проверенными документами. Для самих работников принятый стандарт позволит сделать лучше условия труда, работа станет прозрачной.

Как добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, данное нововведение в Москве прорабатывали вместе с представителями отрасли. Так, в работе участвовали «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Сбермаркет» и т. д.

Ликсутов уточнил, что на сегодняшний день в столице трудятся свыше 100 тыс. доставщиков на велосипедах и самокатах. Они каждый день выполняют до 500 тыс. заказов.

По новому стандарту каждый курьер пройдет обучающий курс на знание правил безопасного вождения на платформе Корпоративного университета транспортного комплекса столицы. Без сдачи экзамена он не сможет приступить к работе.

Также внимание уделят требованиям к транспортному средству и внешнему виду курьеров. Сотрудники компаний должны будут чисто и опрятно выглядеть, иметь надлежащую одежду и сумку со светоотражающими элементами. Электровелосипеды и электросамокаты, который используют курьеры, обязательно должны быть оснащены ограничителем скорости (до 25 км/ч), световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и номерным знаком.