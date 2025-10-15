В Москве перевели уличное освещение на зимний режим

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы перевели уличное освещение и архитектурно-декоративную подсветку на зимний режим, сообщает «Царьград» .

«В связи с продолжающимся сокращением светового дня внесены корректировки в расписание работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим: теперь уличные фонари и архитектурно-художественная подсветка зданий включаются раньше, а выключаются позже», — отметил он.

Несколько лет назад был разработан ежедневный график, определяющий время включения и выключения освещения и декоративной подсветки в Москве. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» ориентируются как на этот план, так и на данные с датчиков, отслеживающих уровень освещенности в реальном времени.

Архитектурно-художественная подсветка московских зданий синхронизирована с уличным освещением, включаясь одновременно с ним. При этом время ее отключения варьируется: в 23:00 гаснет подсветка жилых домов, в 00:00 — административных зданий, в 01:00 — вестибюлей станций метро, в 03:00 — мостов в центре города.

Заместитель мэра также подчеркнул, что уровень освещения в Москве за последние 13 лет увеличился вдвое, а количество зданий с архитектурной подсветкой выросло в четыре раза. В настоящее время свыше миллиона светильников используются для освещения столицы и благодаря использованию энергосберегающих светодиодов потребление электроэнергии снижается.

