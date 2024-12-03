В Москве открыли пункты сбора подарков на Новый год для детей и участников СВО

Около 30 пунктов сборов подарков на Новый год для детей и бойцов СВО заработали на территории Москвы в рамках проекта «Москва помогает», об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Жители Москвы могут передать новогодние подарки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. По словам Сергуниной, в середине месяца заработает еще несколько пунктов сбора подарков для военнослужащих и детей.

«В подарок военнослужащим обычно приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — игрушки, книги и сладкие наборы», — пояснила Сергунина.

По будням украшенные гирляндами пункты сбора подарков работают с 11:00 до 21:00, по выходным дням в Центральном административном округе Москвы с 10:00 до 22:00, а в других районах города в эти же дни - в период с 10:00 до 21:00.

Передать свой подарок можно в том числе на Новом Арбате, владение 13, на Коптевском бульваре, владение 18 (парк «Бригантина») и на улице Городецкой, владение 1. Полный список адресов всех пунктов сбора подарков можно посмотреть на интерактивной карте «Москва помогает» на портале проекта «Зима в Москве».