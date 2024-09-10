сегодня в 13:58

В Москве открылась выставка оборудования для обращения с отходами «ВэйстТэк»

В Москве прошла церемония открытия Международной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами, рециклингу и экологии «ВэйстТэк-2024», сообщает пресс-служба организаторов в Telegram-канале .

«ВэйстТэк» помогает предприятиям решить задачи обращения с различными видами отходов, обеспечить стабильность и экологическую безопасность, сократить издержки и повысить эффективность производства.

Также во вторник состоялось открытие Международной выставки технологий и оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк».

Гости смогут посетить стенды отечественных и иностранных компаний, на которых представлены новейшие образцы, технологии и оборудование.

В церемонии открытия выставок приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, директор департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Александр Федяков, и. о. министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

А также заместитель гендиректора АО «Мосводоканал» Владимир Чуриков и председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Чтобы посетить выставку «ВэйстТэк», необходима регистрация по ссылке. Посещение бесплатное. Выставка проходит 10–12 сентября. Место проведения — «Крокус Экспо», Москва (Красногорск, Международная ул. 18), Павильон 2, Зал 5.