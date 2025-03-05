В Москве осудили на 19 лет человека с «трансграничными» возможностями

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу 41-летнего уроженца Молдавии и Румынии с «трансграничными» возможностями, которого московский суд приговорил к 19 годам заключения по делу о сбыте наркотиков в разные годы с пересечением государственной границы, сообщается на сайте надзорного ведомства.

После рассмотрения дела коллегией присяжных, Михаилу Николаеву был вынесен обвинительный вердикт в Черемушкинском суде Москвы. Подсудимому вменялись статьи о попытке распространения крупной партии запрещенных веществ в составе организованной группы, а также участие в криминальном объединении (ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В 2004 году появилось криминальное объединение, специализировавшееся на масштабной контрабанде наркотиков в Россию. Спустя 11 лет к этой организации примкнул Николаев, став частью одного из ее подразделений. Отдельно рассматриваются дела других фигурантов и создателей преступной группировки.

После объявления Николаева в международный розыск, немецкие правоохранители задержали его в начале 2021 года. К концу того же года, благодаря запросу российской Генпрокуратуры, подозреваемого доставили в Россию.

Позднее в Москве правоохранители пресекли попытку распространения крупной партии запрещенных веществ. Преступная схема была раскрыта в день доставки наркотиков, когда полиция обнаружила и конфисковала более 13 килограммов нелегального груза в гараже на Голубинской улице.

Организаторы преступления заранее подготовили сложную схему транспортировки: наркотики были закуплены за границей, спрятаны в специальном отсеке автомобиля и ввезены в Россию. По указанию некоего Николаева, водитель-курьер перевез груз через границу и переместил его в заранее подготовленный гаражный бокс. Однако довести преступный план до конца злоумышленникам не удалось — операция была пресечена в тот же день.

Исправительная колония строгого режима станет местом отбывания наказания для Николаева с «трансграничными» способностями, которому суд, принимая во внимание требования прокурора, назначил срок заключения длительностью в 19 лет.