В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Жара прогнозируется в столице в период с 28 по 30 июля. В связи с этим был введен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве ожидается высокая температура воздуха. Столбики термометров в дневные часы будут показывать плюс 30 — плюс 31 градус.

Период предупреждения об очень высокой температуре в столице продлится до 18 часов 30 июля. «Оранжевый» уровень предупреждает о погоде, потенциально опасной для населения.

Ранее москвичей предупредили, что аномальная жара вернется в город минимум на три дня. В связи с этим граждан попросили соблюдать меры осторожности: пить больше воды, носить головные уборы.