В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары

сегодня в 18:03

В столице 14 июля с 13 до 18 часов будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате непогоды.

Еще в мегаполисе с 5 до 17 часов 14 июля объявили предыдущий, «желтый», уровень опасности из-за грозы.

14 июля в столичном регионе прогремит гроза. Непогода может прийти предстоящей ночью. Местами пройдет кратковременный дождь. Ночная температура будет плюс 18 — плюс 20 градусов, днем столбики поднимутся до плюс 28 — плюс 30.