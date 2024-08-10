В Москве назовут победителя международного творческого конкурса WowMoscow 2024

В субботу в столице стартует заключительный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024, который собрал 294 заявки из 12 стран мира, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

В финал вышли 10 начинающих режиссеров из РФ, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана. Финалистов ждет культурная и образовательная программа, вдохновляющая на выполнение итогового задания конкурса.

«Участников ждут мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства и экскурсии по городу. По итогам они напишут сценарии короткометражных фильмов, посвященных Москве», — сказала сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что лучшую работу выберут члены жюри. Ее автору будет оказана помощь в реализации проекта. Предпоказ «короткометражки» пройдет 24 августа в малом амфитеатре столичного парка «Зарядье» в рамках программы Московской международной недели кино.

Международный конкурс видеороликов о городах WowMoscow 2024 организован в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках.