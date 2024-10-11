В Москве наградят победителей всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС»

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. В этом году конкурс посвящен 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

На торжественную церемонию приглашены известные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС.

Прием работ проводился с 1 января 2024 года. Всего было прислано свыше 1 500 работ более чем от 500 участников из 20 регионов страны: Республики Саха (Якутия), Севастополя, Ярославской, Калининградской, Иркутской областей и других.

В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия». Также вручат «Гран-при».

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: председатель Центрального совета союза ветеранов Космических войск, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Байкин; директор департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук Мария Захарова; Народный артист Российской Федерации, экс-художественный руководитель балета Государственного академического Большого театра России Сергей Филин; заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова; председатель Комиссии по патриотическому воспитанию и содействию юнармейскому движению Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, основатель Медиахолдинга «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин и др.

«Очень важно, что эти работы вызывают интерес и эмоции у разных возрастных категорий, они воздействуют на зрителя. А это самое главное. Значит, фотограф не зря снял эти кадры, а мы правильно угадали победителей», — подчеркнул член жюри, начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Лучшие работы можно будет увидеть в течение 2024–2025 годов на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил по всей России.

Всю информацию о фотоконкурсе Воздушно-космических сил «Я служу в ВКС» можно узнать на сайте организаторов.