В Москве наградили победителей премии в области журналистики «Финкор»

18 сентября в ЦВЗ «Манеж» в рамках X Московского финансового форума прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии в области финансовой и экономической журналистики «Финкор».

Награждение — добрая традиция

Наград удостоены как представители традиционных СМИ — газет, журналов, телевидения, радио, интернет-изданий, так и ведущие подкастов, авторы телеграм-каналов и студенты. Первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова отметила, что награждение победителей премии «ФИНКОР» на площадке МФФ стало нашей доброй традицией.

«Мы отмечаем не только профессиональное мастерство лауреатов, но и их вклад в развитие диалога между государством, бизнесом и обществом по ключевым вопросам экономической политики. Сегодня журналист должен не только оперативно сообщать новости, но и объяснять сложные финансовые и экономические процессы простым языком. Победители премии блестяще справляются с этой задачей. Особенно приятно видеть интерес к финансовой тематике у молодого поколения. Студенческие работы этого года демонстрируют глубокий анализ и свежий взгляд на современные экономические вызовы», — сказала Окладникова.

Одна из самых авторитетных премий страны

Экспертное жюри оценивало не только актуальность и глубину освещения тем, но и доступность подачи материала для широкой аудитории. Церемония награждения прошла в рамках юбилейного X Московского финансового форума.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что за четыре года проведения премии был пройден большой путь. На соискание премии поступило почти 1,6 тысячи заявок, региональная география работ расширяется, и, что очень важно, постоянно растет качество подаваемых работ.

«Сегодня можно уверенно сказать, что „ФИНКОР“ заслуженно входит в число самых авторитетных премий страны в области специализированной журналистики. Мы благодарны лауреатам, номинантам и соискателям премии и всем тем, кто посвятил себя финансово-экономической журналистике за работу на этом сложном и ответственном направлении», — прокомментировала Багреева.

Список победителей

В номинации «Газеты и журналы»:

− за лучший материал об экономике награду получили Гаджиева Милана и Грачев Евгений (газета «Известия»);

− за лучший материал о финансах лауреатом стал Болотов Сергей («Российская газета»).

В номинации «Телевидение»:

− за лучший видеоматериал об экономике приз получил Макаров Никита (проект «РБК Инвестиции»);

− за лучший видеоматериал о финансах наградили Имеретинскую Анну, Овчинникова Алексея, Пономарева Андрея (канал Cbonds.ru).

В номинации «Радио и подкасты»:

− за лучший радиоэфир об экономике награда вручена Макарову Никите (подкаст «НЭП 2.0»);

− за лучший эфир подкаста о финансах премию вручили Прокофьеву Дмитрию (подкаст «Цифровой рубль все ближе. Что это такое, кому и зачем он нужен?»).

В номинации «Интернет-СМИ»:

− за лучший материал об экономике наградили Иванова Феодора, Говоруна Артема, Гуценко Павла (InvestFuture);

− за лучший материал о финансах приз получил Цегоев Владимир (RT).

В номинации «Telegram-каналы»:

− за лучший проект об экономике приз получил Неткачев Кирилл (телеграм-канал «Русский Экономизм»);

− за лучший проект о финансах наградили Копытину Ольгу, Полянского Дмитрия, Гаврикову Валентину, Ануфриеву Марину, Оводкову Екатерину, Каланова Глеба (телеграм-канал «Сам ты инвестор!»).

В номинации «Студенческая работа»:

− за лучший проект об экономике приз вручен Еградовой Анне (МГУ им. М. В. Ломоносова);

− за лучший проект о финансах приз получил Юдин Евгений (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

В специальной номинации «Экономика жизни» победителем стала Копытина Ольга («РБК Инвестиции»).

В специальной номинации «Повышая финансовую грамотность» победил Центр финансовой грамотности населения Чувашский Республики.

