В Москве наградили победителей конкурса «Я служу в ВКС России»
Победителей Всероссийского конкурса фоторабот «Я служу в ВКС России» чествовали во вторник в столице, передает корреспондент РИАМО.
Организаторы конкурса — Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. Они отметили, жюри оценило около 1,5 тыс., работ, которые присылали, начиная с 1 января из более чем из 30 регионов России.
«Радостно приветствую вас друзья от всего нашего министерства информации и молодежной политики Московской области и лично от министра Екатерины Георгиевны Швелидзе. Мы с радостью оказываем информационную поддержку этому проекту, но только ей не ограничиваемся. Друзья, поздравляю вас с победой в этом конкурсе», — обратился к победителям советник министра информации и молодежной политики Подмосковья Евгений Кулаков.
Председатель Центрального совета ветеранов космических войск ВС РФ, генерал-майор Владимир Байкин отметил, что в этот раз конкурс приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и нашел большой отклик среди участников.
«Мы просмотрели огромное количество многие из них, заслуживают высокой оценки. Потому что фотоснимки наших героев, представителей военно-воздушных сил, войск противоракетной противовоздушной обороны, космических войск — это достояние будущих поколений и нам есть чем гордиться. А всем тем, кто сейчас получает награды — большое человеческое спасибо», — сказал журналистам.
Участники конкурса направляли свои фотографии для участия в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия».
Второе место в номинации «Юнармия» получил снимок, сделанный специалистом 15-го Дома культуры Российской армии Татьяной Королевой.
«Для меня важно вложить в фотографию смысл, чтобы люди его видели и поняли, что им хотят донести через эту фотографию. Я педагог и мне пришла в голову идея, взять для фотографии юнармейца и его отца-офицера, при общении выяснилось, что их дедушка тоже был офицером. В этой работе мы отобразили, что подвиг жив для каждого из них, и у них одна судьба одна на всех быть офицером», — рассказала Королева.
Экспертное жюри торжественно наградило победителей:
Номинация «Юнармия»:
1 место — Антонов Виктор (Архангельская обл.) с фотографией «Никто не забыт!»;
2 место — Королева Татьяна (Московская обл.) с фотографией «Судьба одна на всех — быть офицером!»;
3 место — Бондаренко Варвара (Московская обл.) с фотографией «Служить России суждено тебе и мне».
Номинация «В жизни есть место подвигу»:
1 место — Разин Антон (Самарская обл.) с фотографией «До встречи»;
2 место — Бруков Дмитрий (Самарская обл.) с фотографией «Братишка»;
3 место — Горбунова Надежда (Московская обл.) с фотографией «Птичка» на взлете».
Номинация «Не стареют душой ветераны»:
1 место — Воронова Марина (Ростовская обл.) с фотографией «Ради этого момента»;
2 место — Юрьев Георгий (Приморский край) с фотографией «Победа будет за нами»;
3 место — Иванча Александр (Севастополь) с фотографией «Спасибо!».
Номинация «Гарнизонные будни»:
1 место — Шацкая Ольга (Московская обл.) с фотографией «Есть только миг»;
2 место — Ионов Кирилл (Калужская обл.) с фотографией «Я научу тебя летать»;
3 место — Разин Антон (Самарская обл.) с фотографией «До встречи».
Номинация «Сила оружия»:
1 место — Моргунов Андрей (Архангельская обл.) с фотографией «На страже космических рубежей Родины»;
2 место — Шубин Денис (Московская обл.) с фотографией «Флаг моего государства»;
3 место — Хлопчик Антон (Ярославль) с фотографией «Работа на пляже».
Приз зрительских симпатий:
Бруков Дмитрий (Самарская обл.) с фотографией «Братишка».
Гран-при конкурса:
Моргунов Андрей (Архангельская обл.) с фотографией «На страже космических рубежей Родины».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.
