В Москве наградили победителей конкурса «Я служу в ВКС России»

Организаторы конкурса — Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. Они отметили, жюри оценило около 1,5 тыс., работ, которые присылали, начиная с 1 января из более чем из 30 регионов России.

«Радостно приветствую вас друзья от всего нашего министерства информации и молодежной политики Московской области и лично от министра Екатерины Георгиевны Швелидзе. Мы с радостью оказываем информационную поддержку этому проекту, но только ей не ограничиваемся. Друзья, поздравляю вас с победой в этом конкурсе», — обратился к победителям советник министра информации и молодежной политики Подмосковья Евгений Кулаков.

Председатель Центрального совета ветеранов космических войск ВС РФ, генерал-майор Владимир Байкин отметил, что в этот раз конкурс приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и нашел большой отклик среди участников.

«Мы просмотрели огромное количество многие из них, заслуживают высокой оценки. Потому что фотоснимки наших героев, представителей военно-воздушных сил, войск противоракетной противовоздушной обороны, космических войск — это достояние будущих поколений и нам есть чем гордиться. А всем тем, кто сейчас получает награды — большое человеческое спасибо», — сказал журналистам.

Участники конкурса направляли свои фотографии для участия в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия».

Второе место в номинации «Юнармия» получил снимок, сделанный специалистом 15-го Дома культуры Российской армии Татьяной Королевой.

«Для меня важно вложить в фотографию смысл, чтобы люди его видели и поняли, что им хотят донести через эту фотографию. Я педагог и мне пришла в голову идея, взять для фотографии юнармейца и его отца-офицера, при общении выяснилось, что их дедушка тоже был офицером. В этой работе мы отобразили, что подвиг жив для каждого из них, и у них одна судьба одна на всех быть офицером», — рассказала Королева.

Экспертное жюри торжественно наградило победителей:

Номинация «Юнармия»:

1 место — Антонов Виктор (Архангельская обл.) с фотографией «Никто не забыт!»;

2 место — Королева Татьяна (Московская обл.) с фотографией «Судьба одна на всех — быть офицером!»;

3 место — Бондаренко Варвара (Московская обл.) с фотографией «Служить России суждено тебе и мне».

Номинация «В жизни есть место подвигу»:

1 место — Разин Антон (Самарская обл.) с фотографией «До встречи»;

2 место — Бруков Дмитрий (Самарская обл.) с фотографией «Братишка»;

3 место — Горбунова Надежда (Московская обл.) с фотографией «Птичка» на взлете».

Номинация «Не стареют душой ветераны»:

1 место — Воронова Марина (Ростовская обл.) с фотографией «Ради этого момента»;

2 место — Юрьев Георгий (Приморский край) с фотографией «Победа будет за нами»;

3 место — Иванча Александр (Севастополь) с фотографией «Спасибо!».

Номинация «Гарнизонные будни»:

1 место — Шацкая Ольга (Московская обл.) с фотографией «Есть только миг»;

2 место — Ионов Кирилл (Калужская обл.) с фотографией «Я научу тебя летать»;

3 место — Разин Антон (Самарская обл.) с фотографией «До встречи».

Номинация «Сила оружия»:

1 место — Моргунов Андрей (Архангельская обл.) с фотографией «На страже космических рубежей Родины»;

2 место — Шубин Денис (Московская обл.) с фотографией «Флаг моего государства»;

3 место — Хлопчик Антон (Ярославль) с фотографией «Работа на пляже».

Приз зрительских симпатий:

Бруков Дмитрий (Самарская обл.) с фотографией «Братишка».

Гран-при конкурса:

Моргунов Андрей (Архангельская обл.) с фотографией «На страже космических рубежей Родины».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.

