Крупный патриотически проект «Города-герои — города героев» проводится Мосгордумой при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и Правительства Москвы. Мероприятие приурочено к юбилейным датам присвоения званий «Городов-героев», «Крепости-героя» и 80-летию Великой Победы.

В рамках проекта проведут автопробег по городам-героям в РФ и Белоруссии. Мероприятие началось рядом с обелиском «Москва — город-герой» на площади Дорогомиловская Застава 29 апреля.

Люди, участвующие в церемонии, возложили венки с цветами к обелиску «Москва — город-герой». После этого автомобильная колонна, состоящая из машин «Москвич» и Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса проехала по Садовому кольцу.

Председатель Морсгордумы Алексей Шапошников сказал, что это был особенный и важный день. Автомобильный пробег запустили ветераны, герои Советского Союза, России, молодежь, члены патриотических организаций, а также сотрудники государственных органов власти.

После завершения церемонии участники проекта организовали автомобильный пробег по Садовому кольцу. 11 машин «Москвич», украшенных в стилистике акции, с названиями городов-героев на капотах, а также гербами проехали через центр Москвы. После этого они направились в путь.

Три маршрута автомобильного пробега пройдут по всем 11 городам-героям и крепости-герою в РФ и Белоруссии. Северный маршрут — Мурманск — Санкт-Петербург — Москва. Западный — Брест — Минск — Смоленск — Москва. Южный — Севастополь — Керчь — Новороссийск — Волгоград — Тула — Москва.

Автомобильный проект — дань уважения и памяти героям разных времен. Также он проводится, чтобы прославить геройские поступки защитников страны. Воплощением в жизнь проекта занимается Московская городская Дума при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, Союзного государства РФ и Белоруссии, Совфеда, РПЦ, Клуба Героев, фонда «Защитники Отечества», Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и других организаций.

Участникам предстоит проехать тысячи километров. Важный смысл мероприятия — живой диалог между поколениями. Они объединены памятью, а также гордостью за историю, заключил Шапошников.

Новости патриотического проекта «Города-герои — города героев», который проводится Московской городской думой при поддержке Собянина и правительства Москвы, публикуются в Telegram-каналах председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и МГД. Также на сайте Мосгордумы есть специальный раздел.

Автомобильный пробег также пройдет и по территории Московской области по маршрутку: Видное — Домодедово — Кашира — г. о. Ступино — Кубинка — Можайский муниципальный округ — Солнечногорск — Клин.