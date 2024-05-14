В Москве началась масштабная программа капремонта школ

Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в столице. В этом году работы начнутся на первых 50 объектах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В будущем в данную городскую в программу будут включать каждый год до 100 зданий.

«Приведем в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку, заменим оконные блоки, проложим инженерные коммуникации», — перечислил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

После этого рабочие будет заниматься оснащением помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью.

Условия для учебы и отдыха школьников в столичных учреждениях образования станут еще комфортнее.

Так, вместо предметных классов появятся универсальные и спецкабинеты для практических занятий. Кроме того, в помещениях для отдыха сделают спецподиумы, на них можно сидеть, будет стоять удобная мебель. Еще это пространство можно использовать для мероприятий или работать над групповыми проектами, или просто общаться.

Привычные библиотеки в школах переоборудуют в медиатеки. Там создадут уютные пространства для индивидуальной и групповой работы. Также современная система хранения книг сделает проще выдачу литературы. Еще их можно использовать для проведения конкурсов, лекций и соревнований.