В Москве на выходные подготовили гастромаршрут и развлекательную программу

В эти выходные для москвичей и гостей столицы организовали гастрономический маршрут, пешеходными стали улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Гости смогли попробовать угощение и принять участие в развлечениях в более чем 120 кафе, ресторанах и магазинах. Самыми популярными стали игра в бадминтон в антураже проекта «Усадьбы Москвы», модный маркет на Тверском бульваре, выступления артистов и музыкантов у памятника Петру Чайковскому возле консерватории и лаунж на Большой Дмитровке.

На фестивальной площадке проекта «Московское чаепитие» посетителям предлагали попробовать оригинальные чайные купажи и ледяной чай по старинным рецептам. Кроме того, они узнали больше о гастрономических традициях столицы и смотрели фильмы под открытым небом.

На центральных улицах города подготовили выступления участников проекта Московского продюсерского центра «Уличный артист» и «Уличный артист в парках». 21 июля их можно будет послушать с 18:00 до 20:00 возле Московской консерватории на Большой Никитской, на Малой Бронной возле ресторана № 13, а также возле Геликон Оперы. Свои песни и кавер-версии презентуют Koke’s Spirit, FireStrings, ANDREW DEN и прочие.

Также гостей ждут экскурсии, настольный теннис и шахматы, блюда и напитки из летнего меню столичных ресторанов и кафе. В этот день по-прежнему будут открыты стойки с лимонадами, мороженым и закусками, а вечером — с коктейлями.

Сыграть партию в шахматы, шашки и буриме жители смогут на Тверском бульваре. Посетителям также расскажут о популярных дворянских играх, среди которых серсо и крокет.

Любители спорта также смогут сыграть в стрит-баскетбол на площади перед зданием ТАСС. К участию в играх приглашаются все желающие.

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок закроют для проезда транспорта до 23:59 21 июля. Ограничения произойдут на и прилегающих переулках — Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный и улице Большая Бронная.