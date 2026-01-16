В Москве мужчина заплатил за номер отеля 1,1 млн рублей и попал в черный список

Мужчина, который случайно затопил номер в престижном отеле в центре Москвы, заплатил более 1 млн млн рублей и впоследствии был выселен, сообщает Baza .

Вячеслав прилетел в столицу из испанской Марбельи на похороны матери. Он остановился в элитном отеле Radisson на Кутузовском проспекте. Мужчина признался, что из-за стресса накануне выпил снотворное и крепко уснул. Проснувшись, он обнаружил, что случайно оставил включенной воду в туалете. В результате пол оказался мокрым — вода намочила ковровое покрытие, но не затронула мебель и другие элементы интерьера.

О случившемся узнала администрация отеля и вынудила Вячеслава оплатить счет в размере 1,1 млн рублей. Мужчина был поражен такими ценами, но все же оплатил. Однако неприятности на этом не прекратились: несмотря на то что оплата за номер была внесена до 22 января, администрация отеля выселила постояльца и внесла в черный список.

В настоящее время Вячеслав прилагает все усилия, чтобы отстоять свои права и остаться в отеле.

