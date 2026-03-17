В Москве мужчина получил 10 суток за незакрытый шторой плакат с качком в комнате

В Москве инженер получил 10 суток за незакрытый шторой плакат с накачанным мужчиной в комнате хостела, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Владимир Р. работает инженером в компании по водоочистке и проживает в хостеле «Добролюбов» на северо-востоке столицы. Комната рассчитана на шестерых, в ней установлены 3 двухъярусные кровати. Мужчина занимает место на нижней койке у окна, рядом с которым висит плакат, привлекший внимание полиции.

Правоохранители посетили комнату Владимира в его отсутствие, когда он уехал домой на выходные. Причина их визита остается неизвестной.

На судебном заседании Владимир заявил, что постер был повешен для «мотивации», на нем был качок в военной форме со свастикой со «смелым и бесстрашным взглядом». После отъезда мужчина понял, что забыл закрыть плакат шторой, чтобы не привлекать к нему внимание остальных жильцов комнаты.

Останкинский районный суд Москвы постановил арестовать Владимира на 10 суток, а портрет — уничтожить.

