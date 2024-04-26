В Москве к майским праздникам ускорят мобильный интернет
Фото - © Freepik.com
К майским праздникам в столице расширят пропускную способность мобильной сети в местах проведения массовых мероприятий. В четырех городских локациях установят дополнительные передвижные базовые станции, благодаря чему абоненты получат скоростной мобильный интернет и качественную связь, сообщила пресс-служба МТС.
Во время общественных мероприятий с массовым наплывом абонентов емкость мобильной сети при кратном росте нагрузки оперативно способны расширить передвижные базовые станции, которые можно установить практически в любом месте.
С 28 апреля по 12 мая – во время выходных, Праздника Весны и Труда и Дня Победы – четыре передвижные базовые станции установят на Воробьевых горах, ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы.
«Передвижные базовые станции эффективно берут на себя дополнительный трафик абонентов, позволяя примерно вдвое расширять емкость сети и на треть увеличивать скорость передачи данных в наиболее нагруженных локациях. Благодаря установке дополнительного оборудования жители и гости столицы во время майских праздников и длинных выходных смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео без потери качества в местах отдыха и массовых гуляний», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.