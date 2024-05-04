На Украине критически не хватает механиков и запчастей для ремонта техники

В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков и запчастей для ремонта техники. Солдаты не строят иллюзий по этому поводу, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

По информации ZDF, которая была получена напрямую от солдат ВСУ, украинские военные признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия. Никто уже не надеется на поддержку западных стран.

Солдаты украинской армии уже понимают, что никто за них не будет воевать.

Украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для получения запчастей, нужно подать официальный запрос старшему командующему. Поврежденная техника не используется, добавляется в статье.