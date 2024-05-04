В Минтрансе Подмосковья наградили сотрудников локомотивных бригад ЦППК

Первый заместитель министра транспорта Московской области Сергей Смирнов и генеральный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев наградили сотрудников локомотивных бригад ЦППК благодарственными письмами министерства. Благодаря профессионализму членов бригад удалось предотвратить два несчастных случая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

4 февраля, на станции Храпуново в Богородском округе при осмотре пригородного электропоезда машинистами Михаилом Кузьминых и Алексеем Савельевым на крыше поезда был обнаружен подросток. Машинистам удалось остановить зацепера, спасти от поражения электрическим током, тем самым избежать трагедии.

7 февраля в Мытищах около платформы Трудовая при осуществлении движения электропоезда члены локомотивной бригады, работающие на перегоне Катуар-Икша, заметили мужчину, который стоял на путях и ожидал проезда поезда по соседним путям. Благодаря профессионализму машиниста Романа Маслова и его помощника Андрея Фокина состав был остановлен и мужчина не пострадал.

Минтранс Подмосковья, в свою очередь, призывает жителей и гостей региона ответственно относиться к своей безопасности и безопасности своих детей: не гулять вдоль путей, не спрыгивать с платформ, переходить пути только по санкционированным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.