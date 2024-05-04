Жителям Подмосковья рассказали, где можно приобрести освященные куличи

Приобрести освященные куличи можно в храмах и церквях Подмосковья. Участие в мероприятиях примут и фермерские хозяйства региона, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, КФХ «Полевые» из Богородского городского округа предложит свою продукцию посетителям в Храме Матроны Московской. Празднование будет происходить 5 мая в 12:00 по адресу: г. Москва, улица Софьи Ковалевской, владение 14а. В программе: веселые эстафеты, увлекательные мастер классы, хороводы и пасхальные игры.

Также на производстве «Сергиев Канон» в Сергиевом Посаде выпекают куличи по старинному монастырскому рецепту. Жители и гости региона могут приобрести кулич Лаврский расписной, кулич Лаврский с вербой и кулич Лаврский с сахарной пудрой.

Всего в регионе работает порядка 60 точек продажи освещенными куличами, среди них Храм святого великомученника Георгия Победоносца в Истре, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске и Церковь Троицы Живоначальной в Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.