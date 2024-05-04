сегодня в 15:02

ВС РФ поразили 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР

Также поражение нанесли украинским бригадам в населенных пунктах Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торское ДНР. ВС России отразили 23 контратаки групп и бригад украинской армии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное ЛНР и Григоровка и Терны ДНР.

ВСУ потеряли 975 бойцов. Также российские военные поразили танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» ВСУ. Под удар попали 27 орудий полевой артиллерии.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.