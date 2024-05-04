Стало известно, что подмосковные рестораторы приготовили жителям на Пасху

В преддверии православного праздника светлой Пасхи многие предприятия общепита Подмосковья подготовили специальное предложение — куличи, пряники, яйца, пасхальные кексы и пасху. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Куличи ручной работы предлагают посетителям в кафе «Легенда», расположенном на территории Орехово-Зуевского городского округа, а также кафе «Мильфей» в Пушкино. Жители и гости региона к празднику могут приобрести кулич с изюмом, шоколадом и апельсином, набор печенья, яйцо Фаберже и имбирный пряник.

В пасхальной коллекции кафе «Сити», расположенном в городском округе Коломна, есть большие и маленькие куличи, пасхальные кексы и пасха.

Усадебный ресторан «Зеленый дятел» также не оставит гостей равнодушными и порадует красиво оформленными куличами разных размеров и формы, панеттоне, и шоколадной пасхой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.