В Москве и Подмосковье на треть увеличен темп строительства фиксированной сети

Цифровая экосистема МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе, подключив к гигабитному домашнему интернету за первые 6 месяцев текущего года свыше 73 тыс. домохозяйств, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.

Это новые и уже обжитые жилые комплексы, многоквартирные дома, построенные по программе реновации, и индивидуальное жилье. Около 60% домов, подключенных к интернету в первом полугодии этого года, — многоквартирные дома. На новостройки пришлось 28% подключенных домов.

Более четверти подключенных домов (27%) расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету появился в ЖК, расположенных в городских округах Домодедово, Чехов, Люберцы, Наро-Фоминский, Красногорск, Реутов, Балашиха, Богородский (Ногинск) и Пушкинский (Ивантеевка).

​​​​«В июне 2024 года объем трафика домашнего интернета вырос почти на 22% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано как с развитием нашей сети, так и с ростом количества используемых в домах девайсов с доступом в интернет: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем расширять сеть фиксированной связи в регионе, используя наиболее актуальную на сегодняшний день волоконно-оптическую технологию GPON, которая обеспечивает стабильное соединение на высоких скоростях для большого количества одномоментных пользователей», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.