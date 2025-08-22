В Москве и Петербурге тратят 19 тысяч рублей на подготовку к школе

Траты на школьные сборы в России выросли в полтора раза за шесть лет

Средние расходы на сборы ребенка в школу в российских городах-миллионниках за период с 2019 года увеличились на 50–100%, сообщает РБК .

Согласно исследованию SuperJob, самый резкий рост цен пришелся на 2021–2023 годы.

В 2025 году московские семьи тратят на подготовку к учебному году в среднем 19 200 рублей (+16% к 2024 году), петербургские — 17 500 рублей (+17%).

Среди других городов выделяются Екатеринбург (16 900 рублей), Красноярск (16 800 рублей) и Казань (16 700 рублей). Наименьшие расходы зафиксированы в Уфе (13 800 рублей) и Волгограде (13 900 рублей).

При этом всё меньше родителей прибегают к кредитам для финансирования школьных покупок: доля заёмщиков сократилась с 9% в 2024 году до 5% в 2025-м.

Параллельное исследование «СберСеллера» показало, что 13% родителей испытывают серьёзный стресс при подготовке к школе, а для 25% основная трудность связана с высокими финансовыми затратами.