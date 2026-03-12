В Москве и Петербурге 12 марта погода побила рекорды теплоты

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что 12 марта для Москвы и Санкт-Петербурга завершилось установлением новых температурных рекордов. В обоих городах было теплее нормы.

В Москве новый температурный максимум для 12 марта зафиксирован на отметке плюс 12,6 градуса, что превышает предыдущее значение на 1,6 градуса. Данный показатель стал самым теплым в столице с января.

В Санкт-Петербурге зафиксирован схожий рекорд: температура достигла плюс 12,5 градуса. Это на 5,2 градуса выше прежнего максимума, который оставался непревзойденным на протяжении 105 лет. Этот день также стал самым теплым в городе с начала текущего года.

Ожидается, что серия рекордов продолжится в пятницу, 13 марта.

