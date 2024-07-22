В Москве экстренно госпитализировали 93-летнююю актрису Нину Гуляеву

93-летняя артистка почувствовала недомогание в ночь на 22 июля. Она пожаловалась на резкие и сильные боли в животе. Сын Гуляевой вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики установили, что у актрисы был острый приступ холецистита (ред. — воспаление желчного пузыря). Ее доставили в клинику. Сейчас Гуляева находится под наблюдением врачей.

Зрители любят актрису благодаря ее ролям в таких кинолентах, как «Телеграмма», «В степной тиши», «Твой современник». Кроме того, она запомнилась благодаря озвучке Ассоли в фильме «Алые паруса» 1961 года и Русалочки в одноименном мультфильме 1968 года. Также Гуляева часто выступает на театральной сцене.