В Москве депутат ГД Авксентьева отсудила у журналиста 30 тыс руб в деле о чести

В Москве суд встал на сторону Авксентьевой в деле о защите чести и достоинства

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась в суд с иском о защите чести и деловой репутации после обвинений журналиста Антона Кузнецова-Красовского в эфире Russia Today о причастности к убийствам животных в Якутске, пишет пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве .

Авксентьева обратилась в суд после участия в программе «Антонимы», где ее ложно обвинили в причастности к истреблению животных в Якутске. Суд признал, что обвинения в телеэфире в отношении депутата были необоснованными.

Измайловский районный суд Москвы встал на сторону Авксентьевой, которая добилась справедливости в ложных обвинениях и теперь получит от журналиста моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Согласно постановлению суда, представитель СМИ обязан дать опровержение своих заявлений в сетевом издании «Коммерсант».

Ранее депутат Сардана Авксентьева выступила в числе инициаторов законопроекта, который позволит российским регионам самостоятельно принимать решение, как поступать с бездомными животными, которые периодически нападают на людей.

Предложенный документ вызвал негативную реакцию в обществе.