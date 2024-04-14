В Москве будет открыто более 3,7 тыс летних веранд

В Москве будет открыто более 3,7 тыс летних веранд. На ресторанной карте уже обозначено около 400, сообщает «Вечерняя Москва».

Каждый желающий в этом году сможет найти себе рестораны по вкусу и желаниям.

Министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что с 2010 года количество летних кафе в Москве выросло в три раза. В числе первых открылись фуд-моллы и гастрономические дворы.

Летняя веранда — это прекрасная возможность привлечь внимание к самому заведению. Главным направлением сезона стали яркие цвета, гортензии, виоллы, туи.

К летнему сезону было обновлено и меню. Основная цель — сделать вкусно и просто. Для гостей нужно готовить так, как это делала мама. Также внимание удивляется грузинской и азиатской кухне. При этом цена на блюда доступа каждому посетителю.

Большая часть летних веранд откроется в центре столицы. Там начнет работать более 1,9 тыс. веранд. Они появятся в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту, Большой Никитской, Никольской и на Покровке.