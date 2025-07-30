9–10 сентября в Москве пройдет международный антифашистский форум-2025, посвященный 80-й годовщине Великой Победы и приуроченный к международному дню памяти жертв фашизма. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Начиная с 1995 года форумы проводились международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства РФ, были посвящены юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне и являлись актами сохранения исторической памяти.

Начиная с 6-го форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию Великой Победы, соорганизатором форума также стала Общероссийская организация «Офицеры России». Форум был включен в «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году» (п. 181), утвержденный руководителем администрации президента РФ 18 октября 2019 года (NоА4-17978).

В соответствии с решением международного антифашистского форума-2020 форум проводится в ежегодном формате и приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).

В состав оргкомитета форума входят представители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческой общественности, НКО и СМИ, религиозных конфессий и национальных диаспор, ветераны и участники специальной военной операции, Минобороны РФ, министерства высшего образования и науки РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также председатель Комитета Госдумы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Я. Е. Нилов, Врио губернатора Курской области А. Е. Хинштейн.

Сегодня, спустя 80 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. В XXI веке на смену «коричневой чуме» пришел коллективный Запад — агрессивный империализм во главе с США и НАТО, олицетворяющий «золотой миллиард» и ненавидящий весь остальной семимиллиардный «биологический мусор» также, как нацисты ненавидели «недочеловеков».

Эксперимент было решено провести над Украиной, втянув ее в разрушение нашей единой истории под лозунгом «Украина не Россия, а антиРоссия». Последовательно запрещались русский язык, русские школы, вековое единое православие, были разорваны практически все человеческие связи. Потомки ОУН — УПА, Бандеры и Шухевича по указке США и НАТО вначале организовывали факельные шествия, а потом госпереворот, «революцию достоинства» и войну на Донбассе. Восемь лет, предшествовавших началу СВО, жители Донбасса гибли при обстрелах, жили в подвалах, теряли близких и родные дома.

События, происходящие в мире, продолжающаяся антироссийская истерия, вызывают справедливое негодование ветеранов ВОВ, жертв фашизма — бывших малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, а также других пострадавших от фашизма представителей международного сообщества.

Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявившего о себе, и выработать меры борьбы с ним — одни из главных целей Международного антифашистского форума, проходящего под девизом: «Помним о прошлом — думаем о будущем».

В ходе пленарного заседания форума будет представлен доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания подрастающего поколения и другие.

С докладами также выступят руководители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в РФ, Герои Советского Союза и РФ, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО, ветераны и участники СВО.

Программой форума запланирована международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Эстония, Сербия, Болгария, Германия, Франция, Австрия, Словения, Израиль, Польша, США и другие. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России, представители которых также выступят с докладами.

Участники форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Также предусмотрена культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда.

Пленарное заседание Международного антифашистского форума — 2025 состоится 9 сентября в здании Дома Союзов (г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1, зал No 1), сбор и регистрация участников с 9:00, начало в 10:00.