В Москве 20 и 21 мая ожидаются новые температурные рекорды

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о жаре до +31 градуса 20 и 21 мая

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 20 и 21 мая в Москве могут быть побиты температурные рекорды. Воздух прогреется до +31 градуса, передает RT .

По словам синоптика, в середине недели в столице сохранится аномальная жара. Температура будет на 8–9 градусов выше климатической нормы, а ночи останутся душными.

«Сегодня и завтра (ред. — 20 и 21 мая) ждем, что будут установлены новые рекорды температуры. Бывшие рекорды и в среду, и в четверг менее +30 градусов, а сейчас у нас температура прогнозируется в среду +29…+31 градусов, в четверг — +28…+30 градусов. То есть температура воздуха будет на 8—9 градусов выше климатической нормы и ночи будут довольно душными», — рассказала она.

В пятницу, 22 мая, характер погоды начнет меняться. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +18…+20 градусов, в центре города — до +22…+23 градусов, днем — +28…+30 градусов.

В субботу, 23 мая, пройдут кратковременные дожди, станет более облачно и немного прохладнее: ночью +15…+17 градусов, днем около +25 градусов. В воскресенье, 24 мая, существенных осадков не прогнозируется, температура составит +21…+26 градусов.

В понедельник, 25 мая, возможны кратковременные дожди. Ночью будет +11…+16 градусов, днем +17…+22 градусов.

«Так что постепенно температура воздуха вернется к климатической норме — и мы отдохнем от периода несвоевременно жаркой погоды», — заключила специалист.

