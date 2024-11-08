В Москве двое мужчин хотели передать иностранцам оборудование для военной техники

В Москве двое мужчин получили сроки за попытку передать иностранцам оборудование для создания вооружения и военной техники, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум фигурантам — Джуану Ф. Э. и Нерушу А. В. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 3 ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль» в редакции ФЗ от 14 июля 2022 года.

По данным следствия, злоумышленники готовились передать иностранцам оборудование, которое те могли использовать в создании военной техники.

Какое именно оборудование они пытались незаконно передать иностранцам, не уточняется.

Обоих мужчин взяли под стражу в зале суда. Суд приговорил каждого из фигурантов к трехлетнему заключению с отбыванием наказания в колонии общего режима.