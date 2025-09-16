В Москве 1 октября пройдет международный форум «Цифровая транспортация-2025»

сегодня в 21:52

В Москве 1 октября состоится международный форум «Цифровая транспортация-2025», посвященный цифровизации транспортной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта РФ.

На пути к достижению технологического суверенитета необходимо уделять внимание развитию технологий во всех сферах российской экономики. Транспорт — одна из крупнейших отраслей, где цифровизация развивается стремительными шагами.

Форум «Цифровая транспортация-2025» — это уникальная возможность познакомиться с отечественными разработками, цифровыми пассажирскими сервисами, кейсами по внедрению искусственного интеллекта, а также задать вопросы о цифровом будущем с точки зрения обычного человека.

В этом году сформировано четыре тематических трека:

«Цифровой путь России». Как достичь цифрового суверенитета и разработать конкурентоспособные отечественные продукты

«ИТранспорт». С какими проблемами сталкиваются пассажирские перевозки, и какие инновационные решения им требуются

«Умная ИТфраструктура». Как построить цифровую инфраструктуру и повысить городскую мобильность

«Поколение „Цифра“. Какие образовательные программы сейчас востребованы, и какие новые профессии появятся в ближайшем будущем

В основу форума заложена не только цифровая трансформация транспортной отрасли, но и развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовка кадров и многое другое.

Мероприятие организовано ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке министерства транспорта РФ.