В «Москва-Сити» появится новый 400-метровый небоскреб

сегодня в 23:38

Wildberries построит штаб-квартиру в Москве на 17 тысяч сотрудников

В Пресненском районе столицы одобрено строительство нового бизнес-центра высотой почти 400 метров. Объект возведут на Краснопресненской набережной в составе комплекса «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Здание общей площадью 202,6 тысячи квадратных метров станет новой штаб-квартирой маркетплейса Wildberries, где смогут работать до 17 тысяч сотрудников.

Проект предусматривает создание 128 тысяч квадратных метров офисных помещений и шестиуровневый подземный паркинг на 305 машиномест. Для удобного перемещения в башне установят 84 лифтовые кабины различной грузоподъемности.

Девелопером проекта выступает объединенная компания Wildberries&Russ. Новый небоскреб обещает стать заметной архитектурной доминантой и важным элементом инфраструктуры московского делового центра.