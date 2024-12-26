В Московском зоопарке впервые за почти 50 лет поселились пятнистые гиены

Три пятнистые гиены прибыли в Московский зоопарк. Их разместили на «Острове зверей» на Новой территории, сообщает пресс-служба зоосада в Telegram-канале .

Животные прибыли в Москву еще в конце осени. Какое-то время они были на карантине, а сейчас их можно увидеть в экспозиции на «Острове зверей».

Новые обитатели зоосада — два самца и самка. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, они уже адаптировались в своем вольере. Гиены много гуляют, роют подкопы. Питаются они мясом на кости.

Пятнистые гиены — самые крупные и сильные из своего вида. Они обитают в южной и восточной Африке. В последний раз пятнистые гиены жили в столичном зоосаде с 1963 по 1978 годы.

Ранее Московский зоопарк пополнился еще одним новым жителем. В зоосад из центра, расположенного под Волоколамском, поступил молодой самец альпака.