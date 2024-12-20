Московский зоопарк пополнился новым жителем

В Московском зоопарке – новый обитатель. В зоосад из центра, расположенного под Волоколамском, поступил молодой самец альпака. Он появился на свет от пары Пуфика и Ватки, отличается своей белоснежной шерстью, украшенной темно-рыжими пятнами, а также дружелюбным нравом, сообщает «Царьград» .

На официальном портале мэра и правительства столицы была опубликована информация о том, что в Московском зоопарке теперь новый житель.

Из центра воспроизводства редких видов животных, находящегося неподалеку от Волоколамска, прибыл молодой самец альпака — представитель миниатюрных безгорбых верблюдов. Он родился осенью прошлого года и стал долгожданным первенцем для пары альпака — самца по имени Пуфик и самки Ватки. В скором времени, всего через год, его ожидает полное взросление.

Новый обитатель зоопарка внешне и по поведению напоминает свою мать. Его сверкающий белый мех украшен аккуратными темно-рыжими пятнышками. Хотя он обладает спокойным и уравновешенным характером, альпака также проявляет игривость и любопытство.