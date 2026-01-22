В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата

В Московском зоопарке случилось пополнение. Детеныш краснокнижного примата потто появился на свет 16 сентября, но самка Неллия почти сразу отказалась от него. С первого дня жизни о нем заботятся сотрудники отдела «Приматы», сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.

Этот опыт стал уникальным для специалистов. Детеныша выкармливали молочной смесью, сейчас в его рационе мучные черви, саранча и сверчки, вводятся фрукты, овощи и белковая пища. Сегодня увидеть малыша можно на экспозиции «Ночной мир» в отделе «Приматы».

Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычесывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание. По мере того, как детеныш окреп, его начали понемногу выносить на прогулки — это важный шаг в адаптации и развитии», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш оказался самцом, его назвали Нейтон — от имен его родителей Неллии и Нориса. Малыша адаптируют к жизни в семейной группе. У пары потто в 2024 году уже было потомство — самка Наоми. Она росла вместе с родителями.

