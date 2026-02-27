В Московском зоопарке хищникам вручили подарки в честь Дня белого медведя

Сотрудники секции «Хищные животные» организовали специальные сюрпризы для своих подопечных в честь Дня белого медведя. Медведице Айке подарили оригинальную игрушку, начиненную рыбой, и большой красный шар, сообщили в зоопарке .

Оригинальную игрушку в современном стиле, сделанную из пожарного рукава для Айки, начинили порцией свежей рыбы. А в упакованных для нее коробках находилось самое предпочитаемое угощение Айки — свежее мясо.

Медведь по кличке Терпей в это время был увлечен ответственной задачей — разгадывал сложную конструкцию из того же шланга. Внутри для хищника разместили все, что он обожает: различные фрукты, овощи и рыбу. А в виде дополнительного подарка в его бассейн отправили живого карпа. Также самец получил высококачественное мясо.

Для посетителей была организована просветительская лекция «Мир полярного медведя», творческое занятие по изготовлению сувениров на память, а также фотографирование с большой куклой белого медведя. Помимо этого, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова провела церемонию открытия памятника медведю Диксону.

