В Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что до утра 5 ноября в Московском регионе ожидается туман, в связи с чем введен «желтый» уровень погодной опасности.

В Москве туман начнет накрывать местами город 4 ноября с 21:00. Природное явление начнет рассеиваться не раньше 09:00 5 ноября.

В Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с аналогичной ситуацией: туман спустится на регион с 21:00 4 ноября и будет влиять на видимость до 09:00 5 ноября.

Других предупреждений о погоде в Московском регионе на момент публикации заметки нет.

«Желтый» уровень погодной опасности — это потенциально опасная погода. В связи с туманом на дорогах может быть плохая видимость. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и не нарушать правил дорожного движения, чтобы избежать ошибок, которые будет невозможно исправить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.