В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы

В Подмосковье и столице до 14 января был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве предупреждение объявили до 23 часов 14 января, в области — до 2 часов 14 января. В это время на дорогах местами будет гололедица.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Также аналогичный уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Смоленской, Орловской и Липецкой областей, где предупреждение о погоде не требуется.

В ближайшие дни температура в регионе снова перейдет через ноль в сторону положительных значений. По ночам столбики термометров могут опускаться чуть ниже нуля. Прогнозируются облачная погода и снег с дождем.